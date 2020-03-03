افتتحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في إدارة نشاط الطالبات، فعاليات مشروع المؤتمر العلمي الـ13 بقيادة الطلاب، والكتيب التفاعلي، ومعرض «سفيرات المؤتمر العلمي» لعام 1441/1440، بحضور الأميرة منال بنت مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، والأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن محمد، وذلك في قاعة مكة الكبرى بالعاصمة المقدسة. وجرى خلال الملتقى تحكيم 30 بحثا علميا من 47 منطقة تعليمية على مستوى المملكة، في مجال توظيف تقنية المعلومات والاتصالات لخدمة التعليم في المدرسة، في ضوء تحقيق رؤية المملكة 2030. وأوضح المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور أحمد محمد الزائدي، أن المؤتمر يستمر 3 أيام، ويأتي ضمن اهتمام وزارة التعلم بتنمية مهارات البحث العلمي وعرض نتائجه، واكتساب مهارات تنظيم المؤتمرات، وإثراء الجانب المعرفي والمهاري لدى الطالبات، لبناء جيل متسلح بالعلم والمعرفة، مؤكدا أن المعرفة باتت اليوم الاستثمار الأمثل للدول، بل إن المجتمعات تسعى إلى التحول نحو مجتمع المعرفة الذي يعدّ ركيزة أساسية في رؤية المملكة 2030، مبينا أن موضوع المؤتمر يأتي منسجما مع الاتجاهات العالمية المعاصرة، إذ باتت التقنية مقومًا أساسيًا من مقومات التقدم العلمي. من جانبها، أفادت منسقة المشروع بوزارة التعليم أمل الشثري، أن المشروع يحظى باهتمام المسؤولين في وزارة التعليم، لما له من أثر كبير في تشكيل الشخصية العلمية القيادية الباحثة، ويتيح الفرصة للطالبات أن يمارسن مهارات البحث العلمي في مرحلة عمرية مبكرة.

كما أوضحت المشرف العام للإدارة العامة على التحول الرقمي الدكتورة هند يماني، أن الاهتمام بمصطلح التحول الرقمي بدأ في الثورة الصناعية الرابعة، إذ ركزت على التحول الرقمي الشامل في المنظومة الرقمية، والتي تعتمد على مجموعة كبيرة من التقنيات الحديثة، مبينة أن مفهوم التحول الرقمي لا يعدّ من المفاهيم المستحدثة، بل يعد من المصطلحات التي استمدت قوة خاصة بعد تبني المنظمات الحكومية التحول الرقمي.