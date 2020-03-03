لوحات تنبيهية وإرشادية بالتعداد في خميس مشيط

رعى محافظ خميس مشيط خالد بن مشيط، اجتماع ولقاء الشركاء في النجاح لتعداد السعودية ، بحضور مشرف تعداد السعودية 2020 بمنطقة عسير عايض العمري، ونائب مشرف التعداد بالمحافظة علي القحطاني، وعدد من مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة. وشدد المحافظ على ضرورة التجاوب مع مسؤولي التعداد والتعاون معهم في تسجيل البيانات المطلوبة، مشيرا إلى أن التعداد يساهم في تنمية الجهات الحكومية والخدمية وذلك لخدمة المواطنين، وأنه تم توجيه بلدية خميس مشيط بعمل لوحات تنبيهية وإرشادية في طرق المحافظة وأيضاً بجميع الإدارات الحكومية بالمحافظة لأهمية التعداد السكاني. ثم ألقى مشرف تعداد المنطقة عايض العمري كلمته معبرا عن سعادته بالحضور، تلى ذلك العرض المرئي الخاص بتعداد السعودية 2020 بالمحافظة.

عقب ذلك بدأ النقاش بين الإعلاميين والحضور بمسؤولي الهيئة العامة للإحصاء، حيث تمت مناقشة أهمية التعداد السكاني والعوائق التي تواجه منسوبي الهيئة، حيث تساءل الإعلاميين عن مشكلة تكرار التعداد، وأوضح مشرف المنطقة أنه يتم معاودة التأكد ومعالجة البيانات بطرق فنية، حيث يتم اكتشاف التكرار إن وجد.

وبين المشرف أهمية التعداد السكاني، حيث تتم معرفة الفئات العمرية في المجتمع والفئات التعليمية وغيرها، مما يسهم في تحقيق رؤية السعودية 2030 ومعرفة المساكن الشاغرة والمسكونة وأعداد الأسر، وأوضح العمري أن الهيئة العامة للإحصاء سوف تستعين بالعنصر النسائي لضرورته، خصوصا في المساكن الخاصة بالنساء والمستشفيات وإسكان المستشفيات.