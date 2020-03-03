عقب ذلك بدأ النقاش بين الإعلاميين والحضور بمسؤولي الهيئة العامة للإحصاء، حيث تمت مناقشة أهمية التعداد السكاني والعوائق التي تواجه منسوبي الهيئة، حيث تساءل الإعلاميين عن مشكلة تكرار التعداد، وأوضح مشرف المنطقة أنه يتم معاودة التأكد ومعالجة البيانات بطرق فنية، حيث يتم اكتشاف التكرار إن وجد.
وبين المشرف أهمية التعداد السكاني، حيث تتم معرفة الفئات العمرية في المجتمع والفئات التعليمية وغيرها، مما يسهم في تحقيق رؤية السعودية 2030 ومعرفة المساكن الشاغرة والمسكونة وأعداد الأسر، وأوضح العمري أن الهيئة العامة للإحصاء سوف تستعين بالعنصر النسائي لضرورته، خصوصا في المساكن الخاصة بالنساء والمستشفيات وإسكان المستشفيات.
كانت هذه تفاصيل خبر لوحات تنبيهية وإرشادية بالتعداد في خميس مشيط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.