منع العمالة الأجنبية بخضار أبها

أكدت أمانة منطقة عسير أن جهودها مستمرة في منع العمالة الوافدة من ممارسة البيع بسوق الخضار بأبها، وذلك وفق الأنظمة المعمول بها بالتنسيق والشراكة مع عدد من الإدارات المعنية ولجنة التوطين لتنظيم البيع في السوق، وتماشيا مع خطة العمل الموضوعة لذلك. وأوضح أمين منطقة عسير المكلف سلمان حسين الفيفي ، أن الجولات التفتيشية الميدانية مستمرة على السوق بشكل يومي، وعلى فترتين صباحية ومسائية من قبل إدارة الرقابة الصحية والأسواق بالأمانة، والتي يتم من خلالها تطبيق جميع الاشتراطات والأنظمة البلدية الواردة حول ذلك، ومن ضمنها منع العمالة الأجنبية من البيع نهائيا لضمان عدم تمكين المخالفين من البيع وتطبيق الأنظمة والجزاءات بحقهم. وكانت " دوت الخليج" نشرت بتاريخ 18 فبراير الماضي تقريرا تحت عنوان «سوق الخضار بأبها يعيش تحت التستر وغياب الرخص».



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