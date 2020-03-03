دشّن أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، اللقاء العلمي العاشر لقادة الموهبة على مستوى المملكة، والذي تستضيفه إدارة التعليم بالمنطقة تحت شعار «الموهوبون رؤى وتطلعات»، وذلك بالتزامن مع اليوم الخليجي للموهبة والإبداع.
واطلّع أمير المنطقة، على هامش اللقاء، على مجموعة من الابتكارات العلمية للطلاب والطالبات الموهوبين، الذين حققوا بمشاريعهم الناشئة إنجازات على المستوى المحلي والدولي، ثم شاهد سموه عرضا مرئيا عن الموهوبين وتطلعاتهم، تضمّن لمحة عن رؤى مراكز رعايتهم بمنطقة المدينة المنورة.
كانت هذه تفاصيل خبر لقاء لقادة الموهبة بالمدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.