لقاء لقادة الموهبة بالمدينة

دشّن أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، اللقاء العلمي العاشر لقادة الموهبة على مستوى المملكة، والذي تستضيفه إدارة التعليم بالمنطقة تحت شعار «الموهوبون رؤى وتطلعات»، وذلك بالتزامن مع اليوم الخليجي للموهبة والإبداع.

واطلّع أمير المنطقة، على هامش اللقاء، على مجموعة من الابتكارات العلمية للطلاب والطالبات الموهوبين، الذين حققوا بمشاريعهم الناشئة إنجازات على المستوى المحلي والدولي، ثم شاهد سموه عرضا مرئيا عن الموهوبين وتطلعاتهم، تضمّن لمحة عن رؤى مراكز رعايتهم بمنطقة المدينة المنورة.