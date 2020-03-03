ارتفاع عدد المحاميات 424% والمحامين 72%

ارتفع عدد المحاميات في المملكة خلال العام الماضي بنسبة تجاوزت 424.5% مقارنة بـ2016، إذ كان عددهن 118 محامية، ليرتفع إلى 619 محامية بنهاية 2019، فيما ارتفع عدد المحامين في الفترة نفسها بـ72.1% من 3619 إلى 6230 محاميا.

كشفت تقارير صادرة عن الهيئة السعودية للمحامين، أن إجمالي عدد المحامين والمحاميات خلال العام الماضي 2019، بلغ 1120 محاميا ومحامية، منهم 873 محاميا بـ77.9%. فيما بلغ عدد المحاميات 247 محامية بـ22.1%، ليصل إجمالي المحامين والمحاميات المقيدين في سجل المحامين الممارسين في المملكة بنهاية 2019 إلى 6849. واشارت التقارير إلى إن إجمالي عدد المحامين والمحاميات المتدربين خلال العام الماضي بلغ 3474، منهم المتدربون الذكور 2145 بـ61.7%، فيما بلغ عدد الإناث 1329 بـ38.3%.

وأظهرت التقارير أن عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة العام الماضي بلغ 318 شكوى، منها 11 شكوى جرت تسويتها، و129 شكوى بعدم الاختصاص. فيما حفظت الهيئة 118 شكوى، وبلغت الشكاوى التي ما زالت تحت الدراسة 60 شكوى.