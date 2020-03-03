بوابة للتنمية الريفية

أوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بنجران المهندس منصور الشمراني، أنه تم إطلاق بوابة «ريف» لاستقبال طلبات برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، والذي يهدف إلى تحسين القطاع الريفي الزراعي، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والأسر الريفية، وزيادة الكفاءة الإنتاجية، وتحسين نمط الحياة والأمن الغذائي.
وأضاف الشمراني، أن البرنامج يعمل على تنمية عدة قطاعات، مع التركيز بصفة خاصة على المناطق الريفية المحددة، استنادا إلى الميزة النسبية للمناطق، منها منطقة نجران، إذ يشمل البرنامج البن العربي وتربية النحل وإنتاج العسل والورود والفاكهة.
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