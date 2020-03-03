التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، أمس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك مورجان ستانلي جيمس جورمان. وتم خلال اللقاء استعراض الفرص الواعدة في المجال المصرفي والاستثماري وفق رؤية المملكة 2030، إضافة إلى التطرق للخدمات والمنتجات الاستثمارية التي يقدمها بنك مورجان ستانلي في المملكة العربية السعودية. حضر اللقاء وزير المالية محمد الجدعان، ورئيس مورجان ستانلي الدولية فرانك بيتيتجاس، والرئيس التنفيذي لمورجان ستانلي في المملكة عبدالعزيز العجاجي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يستعرض الفرص مع رئيس بنك مورجان ستانلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.