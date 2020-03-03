إغلاق الطوارئ والعناية الخاصة في مستشفى خاص بالمدينة

وسجلت اللجنة عددا من الملاحظات على المستشفى، أهمها نقص الكوادر التمريضية في قسم العناية المركزة، مع استمرار استقبال المستشفى الحالات المحولة من المستشفيات العامة. في حين تسعى الجهات إلى محاولة نقل المرضى من العناية المركزة للمستشفيات الحكومية، حرصا على سلامة المرضى، وتقديم الخدمات الصحية لهم.
يذكر أن المستشفى سبق سحب رخصة الاعتماد «سباهي» منه بعد عدد من الملاحظات، في حين أوقفت المديرية الإحالة إليه لعدم توفير الخدمات الصحية والوقائية للمرضى داخل المنشأة الخاصة.
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