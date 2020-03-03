السعودية اليوم / المعرض الدولي لصناعة الطيران ينطلق في تونس غداً بمشاركة الصقور السعودية



جربة 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس

تنطلق في مدينة جربة جنوب تونس غداً، الدورة العاشرة للمعرض الدولي لصناعة الطيران والدفاع، بمشاركة أكثر من 250 شركة عارضة، و100 وفد دولي رسمي من بينهم فريق الصقور

ويُعد هذا المعرض الذي يتواصل على مدى خمسة أيام، أكبر اجتماع للطيران والدفاع في قارة إفريقيا.

ويقدم فريق الصقور السعودية خلال أيام المعرض عروضًا جوية في سماء مدينة جربة، ليحاكي قدرات القوات الجوية الملكية السعودية المسلحة والكفاءة العالية التي يتسم بها الطيار السعودي وقدرته على التعامل مع التقنيات والتكنولوجيات المتطورة.

// انتهى //

22:47ت م

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جربة 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واستنطلق في مدينة جربة جنوب تونس غداً، الدورة العاشرة للمعرض الدولي لصناعة الطيران والدفاع، بمشاركة أكثر من 250 شركة عارضة، و100 وفد دولي رسمي من بينهم فريق الصقور السعودية ويُعد هذا المعرض الذي يتواصل على مدى خمسة أيام، أكبر اجتماع للطيران والدفاع في قارة إفريقيا.ويقدم فريق الصقور السعودية خلال أيام المعرض عروضًا جوية في سماء مدينة جربة، ليحاكي قدرات القوات الجوية الملكية السعودية المسلحة والكفاءة العالية التي يتسم بها الطيار السعودي وقدرته على التعامل مع التقنيات والتكنولوجيات المتطورة.// انتهى //22:47ت م0352

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.