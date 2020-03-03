السعودية اليوم / الجيش الجزائري يدمر مخابئ للإرهابيين ويوقف عدداً من المهربين



الجزائر 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس

دمرت قوات الجيش الجزائري بمحافظة باتنة شرقي البلاد، 12 مخبأ للإرهابيين بالإضافة إلى 6 قنابل تقليدية الصنع إلى جانب مخبأ آخر وقنبلة تقليدية الصنع بمحافظة المدية.

وأضاف بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم أن قواتها أوقفت 15 مهربًا بمحافظة تمنراست وحجزت مركبتين رباعيتي الدفع ومعدات وأغراض معدة للتهريب.

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21:13ت م

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