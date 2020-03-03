السعودية اليوم / فرع وزارة الموارد البشرية بالشرقية توطن 75 وظيفة تخصصية وإدارية وفنية



الدمام 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس

وقع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل, ومدير عام تنمية الموارد البشرية بالمنطقة الشرقية (هدف) عبدالعزيز اليوسف اليوم، مذكرة تعاون للتوطين مع إحدى الشركات الوطنية للمأكولات الخفيفة، لتوطين عدد 75 وظيفة تخصصية وإدارية وفنية، بحضور مساعد المدير العام لقطاع العمل محمد بن أحمد الأطرش ومدير إدارة التوطين بفرع الوزارة فهد بن سعد الزعبي وعدد من المسؤولين.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن خطط وكالة التوطين ممثلة في الإدارة العامة للتوطين المناطقي وفرع الوزارة الهادفة إلى بناء وتطوير الشراكات مع القطاع الخاص بهدف زيادة نسبة مساهمة الكوادر الوطنية، ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل دعماً لمستهدفات برنامج التحول الوطني وتحقيقا لرؤية المملكة 2030.

وأكد المقبل أن الوزارة تحرص على التعاون وتعزيز العمل المشترك مع الجهات المذكورة في هذه الاتفاقية لتحقيق الأهداف المنشودة، وأن هذه المذكرة تحدد دور كل جهة والمهام الواجب تنفيذها لتفعيل بنود المذكرة وتحقيق أهدافها، وأثنى المقبل على جهود ‏إدارة التوطين بالمنطقة الشرقية وجهود الجهات المشاركة مع الفرع في مثل هذه المبادارت المباركة متمنياً لهم التوفيق.

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20:59ت م

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