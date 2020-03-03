السعودية اليوم / سفير المملكة لدى الأردن يلتقي بسفيرة هولندا وعضو المعهد الملكي للدراسات الدينية في الأردن



عمّان 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري في مكتبه بالسفارة اليوم السفيرة الهولندية لدى الأردن بوربرة يوزياس.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها إضافة إلى مناقشة أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك .

كما التقى السفير السديري معالي العضو في المعهد الملكي للدراسات الدينية في الأردن عقل بلتاجي، الذي رحب بتولي سعادته منصبه الجديد، متمنياً له التوفيق والنجاح في مسيرته الدبلوماسية.

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20:59ت م

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