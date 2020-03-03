شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل توعوية وتثقيفية لزوار فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

واصلت مديرية الدفاع المدني في المنطقة الشرقية في اليوم الثالث، ايصال رسائلها التوعوية والتثقيفية لزوارها من طالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، وذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار "السلامة أولاً" والذي يقام في معارض الظهران "اكسبو".

وشهدت الفعاليات إقبالاً كبيراً من جميع طالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بعدد ٢٠٨٩ طالبة لاكثر من ١١٢ مدرسة من حاضرة الدمام، لما يقدم من برامج متنوعة جمعت بين التوعوية والتثقيف والترفيه.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني في المنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني أن المعرض يضم عديد من الأركان التوعوية التي تعرض طرق وسائل السلامة العامة في المنزل أو المدرسة أو الرحلات البرية، وشرح على أدوات السلامة وطرق استخدامها من قبل منسوبي الدفاع المدني، كما تضمن المعرض شاشات عرض لمواد توعوية وتثقيفية.

Advertisements

وأضاف المقدم الشهراني أن المعرض يستقبل زواره، غداً الأربعاء، بالفترة الصباحية والمسائية، والذي يستمر إلى مساء يوم السبت المقبل، بهدف زيادة الوعي والمعرفة لدى المجتمع بسبل الأمن والسلامة وتجنب المخاطر بكافة أشكالها وأنواعها، وترسيخ مفهوم توفير متطلبات السلامة في كافة الأنشطة.

من جانبها، قالت عميدة عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة في جامعة الأمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتورة فاطمة الملحم أن هناك تعاون بين الجامعة وشركة أرمكو ومديرية الدفاع المدني في المنطقة الشرقية وبالتحديد في برنامج "دافع الوطني"، والذي يهتم بتدريب الطلاب والطالبات في الجامعة وكذلك المجتمع على كيفية التعامل مع الحوادث في أول لحظات وقوعها قبل وصول الفرق الإسعافية والدفاع المدني بالشكل السليم لضمان سلامتهم لحين وصول المنقذين.

وأشارت "الملحم" إلى أن عدد المتدربين بالبرنامج منذ انطلاقه بلغ نحو 1500 طالب وطالبة وفي الفترة المقبلة سيكون هناك تدريب لكافة الأشخاص بالمجتمع بالإضافة إلى أنه تم تدريب قرابة 300 شخص من منسوبي التعليم في مجال الأمن والسلامة ومنحهم شهادات تدريب معتمد ليكونوا مدربين معتمدين.