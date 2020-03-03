شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حفر الباطن يناقش مع الجهات الحكومية احتياجات منفذ الرقعي والان نبدء بالتفاصيل
وناقش سموه خلال الاجتماع احتياجات المنفذ الجديد, وكذلك عدد من طلبات إدارة الجمارك، منوهًا سموه بالدور التي تقوم به الجهات الحكومية بالمنفذ من جهود خدمية وأمنية, متمنياً لهم المزيد من العطاء والتوفيق.
وأكد سمو محافظ حفر الباطن خلال الاجتماع الدعم غير المحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والاهتمام البالغ للخدمات المقدمة للمواطنين في جميع مناطق المملكة، مشددًا على جميع الجهات الحكومية على مضاعفة الجهود والتنسيق الدائم فيما بينهم وتقديم كل ما من شأنه خدمة للمسافرين.
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