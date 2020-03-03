- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم تعليق حفلات سمرات الثمامة مؤقتًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تعليق حفلات سمرات الثمامة مؤقتًا
للحفاظ على الصحة العامة في المملكة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة روتانا تعليق حفلات سمرات الثمامة مؤقتًا؛ تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على الصحة العامة في المملكة، متمنية للجميع السلامة والصحة والخير.
وقالت الشركة: تود شركة روتانا أن تنوه لجمهورها الكريم إلى أنه بناءً على التعليمات قررت تعليق حفلات سمرات الثمامة مؤقتًا؛ تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على الصحة العامة في المملكة، متمنية للجميع السلامة والصحة والخير.
وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق اليوم، أنه تم حصر 70 مخالطًا للمواطن الذي تم اكتشاف إصابته بكورونا يوم أمس، وأكدت أن حالة المريض مستقرة.
وكانت الصحة بينت أن الحالة المكتشفة تعود إلى مواطن قدم إلى المملكة عبر البحرين بعدما زار إيران دون أن يفصح عن ذلك عند دخوله المملكة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر تعليق حفلات سمرات الثمامة مؤقتًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.