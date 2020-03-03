2020-03-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة روتانا تعليق حفلات سمرات الثمامة مؤقتًا؛ تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على الصحة العامة في المملكة، متمنية للجميع السلامة والصحة والخير.

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وقالت الشركة: تود شركة روتانا أن تنوه لجمهورها الكريم إلى أنه بناءً على التعليمات قررت تعليق حفلات سمرات الثمامة مؤقتًا؛ تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على الصحة العامة في المملكة، متمنية للجميع السلامة والصحة والخير.

وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق اليوم، أنه تم حصر 70 مخالطًا للمواطن الذي تم اكتشاف إصابته بكورونا يوم أمس، وأكدت أن حالة المريض مستقرة.

وكانت الصحة بينت أن الحالة المكتشفة تعود إلى مواطن قدم إلى المملكة عبر البحرين بعدما زار إيران دون أن يفصح عن ذلك عند دخوله المملكة.

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