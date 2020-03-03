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فيديو.. تفعيل خاصية الوضع الليلي في واتساب
للتخلص من إجهاد العين الرقمي
متابعات الخليج 365 - الرياض
بدأ تطبيق الواتساب تفعيل خاصية الوضع الليلي في تحديثه الأخير، وهي فكرة ستؤدي لتحويل ألوان التطبيق إلى اللون الأسود والأبيض لتحقيق عدة أغراض، أهمها التخلص من إجهاد العين الرقمي خصوصًا في الليل، فضلًا عن الحفاظ على شحن الهاتف الذي تستنزفه أضواء التطبيقات كثيرة الاستعمال.
ونشر عبدالعزيز الرشيد، ناشر المحتوى التقني والمهتم بالبرمجة والتطبيقات والأجهزة الذكية، مقطع فيديو يبين تفعيل خاصية الوضع الليلي في واتساب.
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