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كورونا يورط سعوديين تحايلوا على منع السفر لإيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

فيما أكدت المديرية العامة للجوازات على استمرار قرار منع المواطنين من السفر إلى إيران بعد قطع العلاقة بين البلدين في يناير 2016، ورط التحايل على الأنظمة سعوديين خالفوا قرار المنع بالسفر بحجة السياحة الدينية، مما تسبب في تعذر عودتهم من طهران بسبب إيقاف رحلات الطيران بين إيران وعدد من الدول ومنها دول الخليج، على خلفية تسجيل أكثر من 2000 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيران.

وبحسب ما علمته «مكة» فإن معاناة السعوديين العالقين في إيران حاليا لا تقتصر على تعذر عودتهم، بل تشمل خشيتهم من الإصابة بالفيروس، ونفاد السيولة المادية لديهم وتعذر تحويل أي أموال لهم بسبب العقوبات الاقتصادية المطبقة على إيران، وعدم وجود سفارة سعودية في طهران.

يذكر أن الكويت والبحرين سجلتا إصابة 8 سعوديين بالفيروس عادوا من إيران.