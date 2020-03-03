الإجراءات السعودية الخاصة بكورونا احترازية وموقتة لحماية المواطنين والمقيمين والزائرين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

أكد مجلس الوزراء في جلسته التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض أمس أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة بشكل موقت، استكمالا للجهود الرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين وكل القادمين إلى أراضي المملكة لأداء مناسك العمرة أو زيارة المسجد النبوي أو للسياحة، وبناء على توصيات الجهات الصحية المختصة بتطبيق أعلى المعايير الاحترازية واتخاذ إجراءات وقائية استباقية في شأن فيروس كورونا «19 ـ COVID « وانتشاره محليا وعالميا، أنها تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المعنية، وتضاف إلى دعم المملكة للإجراءات الدولية كافة، المتخذة للحد من انتشار هذا الفيروس.

مباحثات دولية

وفي بدء الجلسة أطلع الملك سلمان المجلس على نتائج مباحثاته مع رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالمجيد تبون، وما جرى خلالها من استعراض سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.

إصلاحات وتغييرات

وأعرب مجلس الوزراء عن تقديره لما تضمنته الأوامر الملكية الصادرة أخيرا من إجراءات الدمج والتحويل والتعديل في عدد من الهيئات والوزارات، مؤكدا أنها تأتي في إطار الإصلاحات والتغييرات التي ترمي إلى تنمية الوطن ورفاهية المواطن في جميع مناطق المملكة وفق رؤية 2030، وتقديم كل ما يسهم في تحقيق تطلعاته وطموحاته، مرحبا بالوزراء المعينين في مناصبهم الجديدة، ومتمنيا لهم التوفيق والسداد.

إجراءات موقتة

وأشاد المجلس بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة بشكل موقت، استكمالا للجهود الرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين وكل القادمين إلى أراضي المملكة لأداء مناسك العمرة أو زيارة المسجد النبوي أو للسياحة، مشيدا بالجهود التي تقوم بها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة الطيران المدني والجهات الحكومية الأخرى للتصدي للفيروس، ومتابعة أي تداعيات اقتصادية، واتخاذ ما يلزم من ترتيبات للتعامل معها.

تقييم المخاطر

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد أن المجلس تابع ما دعا إليه مجلس وزراء الصحة العرب في ختام أعمال دورته الثالثة والخمسين في القاهرة، بشأن ضرورة تعزيز التعاون بين الدول العربية لتنفيذ إجراءات مشتركة لمنع انتقال فيروس «كورونا» المستجد، ودعم الدول المتأثرة بالفيروس عند رصد حالات جديدة، وضرورة الاستفادة القصوى من تفعيل نظم ونهج تقييم المخاطر على مستوى الدول العربية، والاستمرار في تنفيذ الإجراءات الوقائية حسب إرشادات منظمة الصحة العالمية.

المملكة وموريتانيا

وتطرق مجلس الوزراء إلى ما ورد في البيان المشترك الصادر في ختام زيارة الرئيس الموريتاني للمملكة، وما جرى توقيعه من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون وتعزيز التواصل بين البلدين على جميع المستويات وفي مختلف المجالات، والتزامهما بمواصلة مكافحة الإرهاب بمختلف أشكاله وصوره، مؤكدا عمق الروابط التي تجمع البلدين الشقيقين، ودعم المملكة الدائم والمستمر لكل ما يخدم ويحقق مزيدا من التعاون بينهما.

الأمن العربي

وتناول المجلس ما تضمنه البيان الختامي لمجلس وزراء الداخلية العرب في أعمال دورته السابعة والثلاثين بتونس، من تقدير للدعم الذي تجده جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية من حكومة المملكة، واعتماد التقارير الخاصة لما نفذته الدول الأعضاء من الخطط التنفيذية للاستراتيجيات الأمنية العربية.

الانتهاكات الإسرائيلية

وجدد مجلس الوزراء مطالبة المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان بسرعة التحرك لضمان حماية الشعب الفلسطيني مما يواجهه من انتهاكات جسيمة، ومساءلة قوات الاحتلال الإسرائيلية عن كل الانتهاكات المرتكبة ضد الفلسطينيين، مشددا على ضرورة إلزامها باحترام القانون الدولي، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، ومؤكدا استمرار دعم المملكة ومساندتها للشعب الفلسطيني على الأصعدة كافة.

الأعمال الإنسانية

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وأشار المجلس إلى فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني بدورته الثانية، والذي نظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، برعاية من خادم الحرمين الشريفين وبمشاركات من 80 دولة و100 منظمة أممية وحكومية ودولية، و11 جامعة، وما أكده المنتدى من أن المملكة قائمة على رعاية الجوانب الإغاثية والإنسانية للمتضررين من الحروب والكوارث في شتى بقاع الأرض، وحريصة على إرساء الأمن والسلم الدوليين عبر برامج ومبادرات تقود إلى دعم التنمية المستدامة، ومشاركة المجتمع الدولي من خلال الأمم المتحدة ومنظماتها المتعددة لتحقيق الأهداف الإنمائية، وأن ما تقدمه المملكة من أعمال إنسانية مبني على استراتيجية ثابتة وواضحة لا تلتفت لأي أغراض سياسية أو أي اعتبارات دينية أو عرقية، وأن هذا هو المبدأ الذي اتخذته المملكة طريقا ومنهجا في تعاملاتها الإنسانية، ورسالتها تقوم على الشراكة الصادقة مع العالم.

الطاقة النظيفة

وأشار المجلس إلى ما توليه المملكة في مجال الاستثمار في تطوير تقنيات جديدة لحلول الطاقة النظيفة، يتضمن تقنية احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، في نموذج الاقتصاد الدائري للكربون، وما ستحقق من منافع اقتصادية وبيئية تساعد على تحقيق الأهداف في المجالات المستهدفة بشكل متزامن، مشيرا في هذا السياق إلى المؤتمر والمعرض الدولي لاحتجاز واستخدام وتخزين الكربون «iCCUS 2020» الذي عقد بالرياض، بمشاركة وزراء وقادة قطاع الطاقة من دول العالم والخليج العربي، ورؤساء شركات عالمية كبرى.

تقارير سنوية

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارات الرياضة، والبيئة والمياه والزراعة، والإعلام، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

القرارات:

أولا: الموافقة على اتفاقية تعاون أمني بين حكومتي المملكة والهند.

ثانيا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة والهند في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها.

ثالثا: تفويض النائب العام ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجهات المعنية في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال الجريمة الأصلية والإرهاب وتمويله وغسل الأموال، بين النيابة العامة في المملكة والجهة المختصة في الدول الأخرى والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعا: الموافقة على تعديل المادتين (46) و(147) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ، لتكونا على

النحو الوارد في القرار.

خامسا: تجديد عضوية جمال بن علي الكشي، وتعيين عبدالعزيز بن صالح الربدي (من القطاع الأهلي) في مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

ترقيات

1 محمد بن أحمد باسودان - مستشار إداري بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - المرتبة 15

2 سلامة بن سلمان اللهيبي - وكيل الأمين للخدمات بأمانة منطقة المدينة المنورة - المرتبة 15

3 عبدالله بن سليمان الخليفي - خبير اقتصادي بوزارة الاقتصاد والتخطيط - المرتبة 14

4 عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجبرين - مدير عام الإدارة العامة للإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء - المرتبة 14

5 متعب بن حسين المالكي - مدير مكتب النائب العام بالنيابة العامة - المرتبة 14