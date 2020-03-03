شكرا لقرائتكم خبر

أمير مكة يطلع على استراتيجية تنمية الموارد البشرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة استقبل أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين خالد الفيصل أمس في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» تركي الجعويني يرافقه قيادات الصندوق. وتسلم تقريرا عن أعمال الصندوق والاستراتيجية الجديدة التي تركز على تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال، وكذلك المبادرات الداعمة لخطط توطين الفرص الوظيفية في سوق العمل، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأوجه الدعم لبرامج التدريب والتوظيف، ونتائجها على مستوى المنطقة.



Advertisements

ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

كانت هذه تفاصيل خبر أمير مكة يطلع على استراتيجية تنمية الموارد البشرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.