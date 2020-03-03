ولي العهد يستعرض الفرص الواعدة مع رئيس بنك مورغان ستانلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض
استعرض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أمس، مع رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لبنك مورغان ستانلي، جيمس غورمان، الفرص الواعدة في المجال المصرفي والاستثماري وفق رؤية المملكة 2030. كما جرى خلال اللقاء التطرق للخدمات والمنتجات الاستثمارية التي يقدمها بنك مورغان ستانلي في المملكة.
حضر اللقاء وزير المالية محمد الجدعان، ورئيس مورغان ستانلي الدولية فرانك بيتيتجاس، والرئيس التنفيذي لمورغان ستانلي في المملكة عبدالعزيز العجاجي.
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