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ولي العهد يستعرض الفرص الواعدة مع رئيس بنك مورغان ستانلي

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ولي العهد يستعرض الفرص الواعدة مع رئيس بنك مورغان ستانلي
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- بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

استعرض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير أمس، مع رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لبنك مورغان ستانلي، جيمس غورمان، الفرص الواعدة في المجال المصرفي والاستثماري وفق رؤية المملكة 2030. كما جرى خلال اللقاء التطرق للخدمات والمنتجات الاستثمارية التي يقدمها بنك مورغان ستانلي في المملكة.

حضر اللقاء وزير المالية محمد الجدعان، ورئيس مورغان ستانلي الدولية فرانك بيتيتجاس، والرئيس التنفيذي لمورغان ستانلي في المملكة عبدالعزيز العجاجي.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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