شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، بتكوين لجنة لمراجعة الآلية المتبعة لترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغات الأخرى التي يصدرها المجمع، وتطويرها بما يحقق الدقة في ترجمة معاني كتاب الله الكريم برئاسة نائب الوزير الدكتور يوسف بن سعيد.
وعقدت اللجنة اجتماعها الأول أمس في المجمع بالمدينة المنورة بحضور أعضائها، وناقشت اللجنة عددا من الأعمال المدرجة في جدول أعمالها، وخرجت بتوصيات ترفع للوزير.
وقدم المجتمعون الشكر للقيادة لعنايتها بكتاب الله تعالى ومتابعتها للمجمع، ولوزير الشؤون الإسلامية على دعمه للجنة وأعمالها بما يعينها على تحقيق أهدافها.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة لمراجعة آلية ترجمة معاني القرآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.