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لجنة لمراجعة آلية ترجمة معاني القرآن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، بتكوين لجنة لمراجعة الآلية المتبعة لترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغات الأخرى التي يصدرها المجمع، وتطويرها بما يحقق الدقة في ترجمة معاني كتاب الله الكريم برئاسة نائب الوزير الدكتور يوسف بن سعيد.

وعقدت اللجنة اجتماعها الأول أمس في المجمع بالمدينة المنورة بحضور أعضائها، وناقشت اللجنة عددا من الأعمال المدرجة في جدول أعمالها، وخرجت بتوصيات ترفع للوزير.

وقدم المجتمعون الشكر للقيادة لعنايتها بكتاب الله تعالى ومتابعتها للمجمع، ولوزير الشؤون الإسلامية على دعمه للجنة وأعمالها بما يعينها على تحقيق أهدافها.