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تقليد ضباط بشرطة جدة رتبهم الجديدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة قلد مدير شرطة محافظة جدة اللواء محمد آل صقر، بمكتبه عددا من الضباط رتبهم الجديدة بمناسبة صدور الأمر السامي بترقيتهم، بحضور مدير إدارة الأدلة الجنائية بشرطة المحافظة العميد عبدالله الزهراني. وقد هنأهم بهذه المناسبة وهم: مدير شعبة المختبرات الجنائية العميد صالح عريشي، مدير شعبة فحوص الأسلحة النارية والآلات العميد ياسر البدري، نائب مدير المختبرات الجنائية العميد مجدي حسنين، المقدم سعد القرني بقسم الفحوص الوراثية.



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