شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيصل السلمي - مكة المكرمة
استثنت مبادرة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتفريغ الأئمة والمؤذنين التي أعلنت عنها أخيرا، ثلاث فئات من التعاقد لشغل الوظائف المطروحة، داعية من تتوفر فيه الشروط من غير الفئات المستثناة ويرغب في التعاقد التقدم إلى أي فرع للوزارة تمهيدا للتعاقد معهم، بحسب معلومات حصلت عليها «مكة».
وأشارت المعلومات إلى أن الوزارة خاطبت فروعها في مناطق المملكة متضمنة الطلبات التي يجب على من أراد التحويل من بند المكافأة إلى بند التعاقد الجديد منها (برنت من الأحوال المدنية مبين فيه الحالة، وبرنت من التأمينات الاجتماعية مبين فيه الحالة).
وبينت بأن فروع الوزارة بدأت منذ إعلان المبادرة في استقبال طلبات التعاقد الجديد سواء من المتقدمين الجدد أو الأئمة والمؤذنين القائمين بمهام المساجد وتتوفر فيهم الشروط التي أعلنت عنها الوزارة، مضيفة أن الأئمة والمؤذنين ممن هم على بند المكافأة ويرغبون في التحويل إلى بند التعاقد الجديد وأنهوا جميع الطلبات، سيتم تحويلهم بشكل مباشر إلى النظام الجديد، بحيث ستصرف لهم الرواتب الجديدة في مدة لا تزيد عن شهرين.
مبادرة تفريغ الأئمة والمؤذنين:
- 25 ألف وظيفة كمرحلة أولى
- 6 آلاف ريال تصرف للمؤهل الجامعي
- 4500 ريال تصرف لمن يحمل الشهادة الثانوية
- يحتسب له خدمة في نظام التأمينات الاجتماعية
الفئات المستثناة من التفريغ:
- المتقاعد
- من على رأس عمل حكومي
- من على رأس عمل بالقطاع خاص
طلبات يجب على من أراد التحويل من بند المكافأة إلى التعاقد:
- صورة الهوية الوطنية مع الأصل
- صورة آخر مؤهل مع الأصل
- العنوان الوطني
- ورقة تعريف من الإدراة مبين فيها الوظيفة وفئتها والراتب واسم المسجد ورقمه وحالة المنسوب
- حساب الآيبان
- تزكيتان جديدتان
- صورة من قرار التعيين والمباشرة وآخر تحسين إن وجد
كانت هذه تفاصيل خبر استثناء 3 فئات من تعاقد تفريغ الأئمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.