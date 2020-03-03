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تعليق الدراسة في روضات تاروت يومين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

فيما أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي حصر 70 مخالطا للمواطن المصاب بفيروس كورونا الجديد، تعهد بأن يستمر في التواصل مع المواطنين من أجل إطلاعهم على أي مستجد بكل شفافية.

وقال العبدالعالي خلال مؤتمر صحفي أمس حول مستجدات فيروس كورونا في المملكة، إن حال الشخص الوحيد الذي أعلنت إصابته أمس مستقرة، موضحا أنه سيبقى تحت الحجر الصحي حتى الشفاء، مبينا أن النتائج ستظهر خلال ساعات قليلة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس الأول عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد «Covid-19» لمواطن قادم من إيران عبر البحرين، ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن وجوده هناك. وأهابت الصحة بالجميع التواصل مع مركز «تواصل الصحة 937» في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الإشاعات.