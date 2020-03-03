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برنامج رقابي جديد على المشاغل النسائية وصوالين الحلاقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي شهاب - الدمام

أعدت إدارة صحة البيئة بأمانة المنطقة الشرقية برنامجا لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، يستهدف الرقابة على المشاغل النسائية وصالونات الحلاقة الرجالية.

وأوضح مدير عام صحة البيئة بالأمانة، الدكتور عبدالرحمن الشهيل، أن إدارته سارعت منذ إعلان وزارة الصحة اكتشاف أول حالة للمرض للمساهمة في مكافحة الفيروس، منوها إلى أن برنامج الرقابة الجديد على المشاغل النسائية ومحلات الحلاقة سيطبق خلال الساعات المقبلة.

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وأكد الشهيل خلال ورشة عمل بعنوان «حماية البيئة» أقيمت بغرفة الشرقية أمس أن إدارته تتحرك للمشاركة في احتواء الفيروس والحيلولة دون انتشاره من خلال منع الاحتكاك المباشر للعمالة في تلك المحلات مع الزبائن، مذكرا باتخاذ قرار منذ عامين بإعدام الجهاز التنفسي للإبل في المسالخ منذ ظهور كورونا السابق، كما أن تنفيذ القرار ما زال ساريا بناء على توجيهات من وزارتي الصحة والزراعة والمياه والبيئة.

وأشار إلى أن صحة البيئة تركز على التراخيص، بدءا من الكشك وانتهاء بالمصانع، سواء من ناحية المواقع أو الاشتراطات الفنية والصحية للرقابة على المنشآت، مشيرا إلى توجه الأمانة لانتهاج وسائل أكثر حداثة لإيجاد بيئة صحية متميزة، تتوافق مع المعايير العالمية.

وقال «نسعى لتوفير بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض والملوثات ومواكبة للتطورات التكنولوجية العالية لساكني وزائري الشرقية، ونشر الوعي الصحي الدائم والمستمر على أيدي كفاءاتنا الوطنية المتميزة».

ولفت إلى أن إدارة الإصحاح البيئي تتكون من قسمين يتمثلان في إدارتي المختبرات والوقاية الصحية، وتنفذ مهام عدة، منها الاستقصاء الوبائي لتحديد الطرق المناسبة للحد من انتشار الأمراض المشتركة والمتناقلة، والتحقق من سلامة العينات، والإنذار المسبق، ووضع الخطط المناسبة للوقاية من الأمراض المستقبلية، واعتماد المبيدات الحشرية، وفحص العينات للتحقق من سلامة المنتجات والخدمات المقدمة.