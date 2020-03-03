تعقيم الطائرات عند الاشتباه بوجود حالة بين الركاب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
طبقت الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع وزارة الصحة إجراءات وقائية من فيروس كورونا في المنافذ الجوية للمملكة.
وتضمنت تلك الإجراءات تخصيص فريق طبي في منافذ الوصول بمطارات المملكة لفحص جميع الركاب القادمين «عبر الرحلات المباشرة وغير المباشرة» من المناطق والدول المنتشر بها الفيروس، كما نفذت الاحترازات الصحية مع الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس، والتعقيم والتطهير المتواصل لجميع المرافق والأدوات وكذلك الطائرات، إضافة إلى التوعية الصحية للمسافرين.
وأصدرت الهيئة تعاميم لجميع الناقلات الجوية المشغلة بالمملكة لتطبيق الإجراءات الوقائية الملزمة على الناقلات الجوية القادمة من الدول التي يشكل فيها فيروس كورونا الجديد خطرا.
كما اتخذت العديد من الخطوات التي من شأنها منع تفشي الفيروس، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، حيث نفذت العديد من الإجراءات الوقائية للركاب القادمين من الدول التي يشكل فيها الفيروس خطرا، سواء في الطائرات أو داخل صالات المطارات السعودية، وذلك بتدريب طاقم الطائرة للتعامل مع الحالات المشتبه بها أثناء الرحلة باستخدام أدوات إزالة التلوث وعمل إجراءات العزل وتقديم التقارير اللازمة للصحة فور وصول الطائرة، وخضوع جميع المسافرين القادمين للكشف الصحي وأجهزة الكاميرات الحرارية الإلزامية للتأكد من سلامة المسافرين، كما يجري تعقيم وتطهير مرافق المطار كافة، إضافة إلى وجود ممارسين صحيين وفرق طبية في مطارات المملكة لعمل الإجراءات الاحترازية اللازمة.
إجراءات وقائية للطيران المدني:
- بعد نزول جميع الركاب من الطائرة يتم تعقيمها وتطهيرها
- عند الاشتباه بوجود حالة بين الركاب تفعيل المسار الآمن لنقل الحالة
- التأكد من توفر الاشتراطات المطلوبة المتمثلة في الإجراءات والتجهيزات
- تقديم منتجات توعوية داخل المطارات السعودية لتوعية المسافرين
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