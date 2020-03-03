شكرا لقرائتكم خبر

حقائق وأخبار مغلوطة حول كورونا المستجد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

في حين تظهر الأخبار يوميا معلومات جديدة حول كورونا المستجد »كوفيد-19«، وتنشر رسائل الواتس اب إشاعات وأخبارا مغلوطة عدة، تضع »مكة« دليلا مبسطا لمفاهيم وحقائق حول المرض، جمعتها من المواقع الصحية، مثل موقع الصحة العالمية ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية.

هل يجب أن أشعر بالقلق من الإصابة بالمرض؟

إذا لم تكن في منطقة ينتشر فيها المرض، ولم تكن قد سافرت إلى المناطق الموبوءة، ولم تكن قد خالطت أي شخص يشعر بالتوعك، فإن احتمالات إصابتك بالمرض تعد قليلة حاليا. أما إذا كنت في منطقة تفشى فيها المرض فيلزمك أن تأخذ مخاطر العدوى على محمل الجد. اتبع المشورة الصادرة عن السلطات الصحية الوطنية والمحلية.

الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة

المسنون والأشخاص المصابون بحالات مرضية، مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وداء السكري، يصابون أكثر من غيرهم.

المضادات الحيوية

توصي الصحة العالمية بتجنب استعمال المضادات الحيوية كوسيلة للوقاية من المرض.

العلاج

حتى الآن لا يوجد علاج أو لقاح معروف للمرض، فلا تصدق الإشاعات.

مجففات الأيدي المتوفرة في المراحيض العامة مثلا

Advertisements

مجففات الأيدي ليست فعالة في القضاء على فيروس كورونا المستجد. لحماية نفسك من الفيروس الجديد يجب المداومة على تنظيف اليدين بفركهما بواسطة مطهر كحولي أو غسلهما بالماء والصابون. وبعد تنظيف اليدين يجب تجفيفهما تماما بمحارم ورقية أو بمجففات الهواء الساخن.

إعادة استخدام الكمامات من فئة N95

لا ينبغي إعادة استعمال كمامات الوجه، بما فيها الكمامات الطبية المسطحة أو الكمامات من فئة N95.

الشحنات من الدول المصابة

احتمالات تلوث السلع التجارية عن طريق شخص مصاب بالعدوى ضعيفة، كما أن مخاطر الإصابة بالفيروس الذي يسبب المرض عن طريق طرد نقل وشحن وتعرض لمختلف الظروف ودرجات الحرارة، ضئيلة.

تجنب لمس الأسطح

يمكن أن يصاب الأشخاص بالعدوى عن طريق الأشخاص الآخرين المصابين بالفيروس، فعندما تتساقط قطرات العطاس أو السعال على الأشياء والأسطح المحيطة بالشخص يمكن حينها أن يصاب الأشخاص الآخرون عند ملامستهم لهذه الأشياء أو الأسطح ثم لمس أعينهم أو أنوفهم أو أفوههم، كما يمكن أن يصاب الأشخاص إذا تنفسوا القطيرات التي تخرج من الشخص المصاب بالمرض مع سعاله أو زفيره.

انتقال المرض

تشير الدراسات إلى أن الفيروس ينتقل في المقام الأول عن طريق ملامسة القطيرات التنفسية لا عن طريق الهواء.

مفاهيم مغلوطة

رصد موقع الصحة العالمية عددا من المفاهيم المغلوطة حول المرض وانتقاله، فلا تصدق أي شخص يؤكد أن أحد الأمور الموجودة أدناه تنقل مرض كورونا المستجد:

يمكن أن ينتقل فيروس كورونا المستجد عن طريق لدغات البعوض

يمكن لبول الأطفال أن يحمي منه

البرد والثلج يمكن أن يقتلا الفيروس

يمكن أن ينتقل فيروس كورونا المستجد عن طريق أشياء، مثل العملات المعدنية والأوراق النقدية

يمكن للقطيرات التي يفرزها شخص ما عند السعال أو العطس أن تنقل فيروس كورونا المستجد لمسافة قد تصل إلى 8 أمتار

يمكن أن ينتشر فيروس كورونا المستجد عن طريق الهواء لمسافات طويلة

تقضي مصابيح التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية على المرض

تنشر الحيوانات الأليفة بالمنزل المرض

مجففات الأيدي فعالة في القضاء على المرض

رش الجسم بالكحول أو الكلور يقضي على المرض

تناول الثوم يقي من العدوى بفيروس كورونا المستجد

تساعد الغرغرة بغسول الفم على الوقاية من العدوى بفيروس كورونا المستجد

يساعد غسل الأنف بانتظام بمحلول ملحي في الوقاية من العدوى بفيروس كورونا المستجد

يحول وضع زيت السمسم على البشرة دون دخول فيروس كورونا المستجد إلى الجسم