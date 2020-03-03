شكرا لقرائتكم خبر

النيابة العامة تحذر من الإشاعات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

شددت النيابة العامة على أن إنتاج الإشاعات التي من شأنها المساس بالنظام العام أو إعدادها أو إرسالها عن طريق شبكة الانترنت، جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة تصل لثلاثة ملايين ريال.

Advertisements

وأوضحت النيابة في تغريدة على موقعها الرسمي في تويتر أمس أن استقاء المعلومة من مصدرها الرسمي مطلب وطني يرسخ التوعية المجتمعية ويعزز الأمن المعلوماتي، مضيفة «فلا تكن شريكا في إشاعة الأخبار مجهولة المصدر الماسة بالنظام العام عبر وسائط التواصل الاجتماعي التي من شأنها تصعيد مستوى الهلع لدى المجتمع، نأيا بالنفس عن المساءلة الجزائية».

إلى ذلك دشن النائب العام الشيخ سعود المعجب منصة «المكتب الداخلي الموحد» بنظام الاتصالات الإدارية في النيابة العامة، لتعلن النيابة بذلك عن اختتام مشروعها في رقمنة وأتمتة بيئة أعمالها الداخلية «نيابة بلا ورق» المنبثق من رؤية 2030 للتحول الرقمي.

وتتيح المنصة لمنسوبي النيابة العامة المراسلات الالكترونية بدلا عن الورقية في عمليات التواصل بين المقر الرئيس وجميع الفروع ودوائر المحافظات.