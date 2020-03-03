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إقبال جماهيري على المعرض الفني الإنساني بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

حظي المعرض الفني الإنساني الذي ينظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على هامش أعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني الثاني بإقبال جماهيري كبير.

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حيث قدم المعرض 85 عملا فنيا موزعا على 4 فئات، هي الرسم، والتصوير الفوتوجرافي، والنحت، والفن الرقمي. وقد نفذ أعمالها كوكبة من الفنانين التشكيليين المعروفين من محترفين وهواة من مختلف أنحاء العالم.

وذكر المشرفون على المعرض أن فكرة إقامة المعرض الفني جاءت لتوضح أن العمل الإنساني ليس حكرا على تقديم المعونات المالية والعينية، لكنه قد يأتي على شكل عمل فني ليكون رسالة تلامس المشاعر لدى المتلقي ووسيلة جذب لمن يعاني من مختلف القضايا الإنسانية، كما أنه يأتي كمبادرة اجتماعية يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم المواهب الفنية الوطنية.

واطلع الزوار على تفاصيل الأعمال الفنية ومحتويات المعرض، معبرين عن إعجابهم بما شاهدوه من عمل فني يترجم ويحاكي القضايا الإنسانية في عدد من الدول.