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خادم الحرمين لملك البحرين: نقدر دعمكم للإجراءات الاحترازية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عن شكره وتقديره لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، على دعم بلاده لكل أشكال الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة في سبيل الوقاية من هذا الفيروس الخطير، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه أمس الأول من ملك البحرين.

وأكد ملك البحرين خلال الاتصال دعم البحرين لكافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السعودية لمنع وصول وانتشار فيروس كورونا، حماية لمواطنيها والمقيمين والقادمين للعمرة والزيارة.

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إلى ذلك بعث خادم الحرمين الشريفين برقية عزاء ومواساة لملك البحرين في وفاة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، رحمه الله.

وقال الملك سلمان «علمنا بنبأ وفاة الشيخ أحمد بن محمد بن سلمان آل خليفة، رحمه الله، وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيد ولشعب مملكة البحرين الشقيق بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء ومواساة لملك البحرين في وفاة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، رحمه الله.

وقال ولي العهد «تلقيت نبأ وفاة الشيخ أحمد بن محمد بن سلمان آل خليفة، رحمه الله، وأبعث لكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء. إنه سميع مجيب».