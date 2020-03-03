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حقائب تدريبية الكترونية لأكاديمية المسجد الحرام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

في خطوة تهدف إلي تحسين جودة المحتوى التدريبي، دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أمس، الحقائب التدريبية الالكترونية المحكمة لمدربي الأكاديمية التابعة للإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام.

وأشار السديس إلى أن الحقائب تهدف إلى تحسين جودة المحتوى التدريبي، وفق معايير الجودة من حيث التحليل والتصميم والتطوير والتنفيذ والتقييم في المجالات التخصصية والإدارية والمالية والتشغيلية مبينا أنها تسهم في تطوير مخرجات الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين.