شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة
في خطوة تهدف إلي تحسين جودة المحتوى التدريبي، دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أمس، الحقائب التدريبية الالكترونية المحكمة لمدربي الأكاديمية التابعة للإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام.
وأشار السديس إلى أن الحقائب تهدف إلى تحسين جودة المحتوى التدريبي، وفق معايير الجودة من حيث التحليل والتصميم والتطوير والتنفيذ والتقييم في المجالات التخصصية والإدارية والمالية والتشغيلية مبينا أنها تسهم في تطوير مخرجات الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين.
كانت هذه تفاصيل خبر حقائب تدريبية الكترونية لأكاديمية المسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.