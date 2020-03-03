فتح القبول بالأكاديمية الوطنية للطاقة لخريجي الثانوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ الرياض
أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بشراكة استراتيجية مع قطاع الأعمال عن فتح باب التقديم لخريجي الثانوية العامة (القسم العلمي) في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف في الأكاديمية الوطنية للطاقة، والذي يستمر حتى نهاية شهر مارس الجاري.
وتتميز الأكاديمية ببرامج تدريبية عالية الجودة مدتها من سنتين إلى ثلاث سنوات، إضافة إلى التطبيق العملي، وتعمل على تشغيلها كلية ولاية بسمارك الأمريكية الرائدة في مجال الطاقة، ويتم التدريب على أجود المعدات المحاكية للواقع.
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