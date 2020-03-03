شكرا لقرائتكم خبر

دفعة جديدة لمنح المواطنين بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ جدة أعلنت أمانة محافظة جدة ممثلة في وكالة التعمير عن البدء في تنفيذ طلبات المنح الصادرة من المقام السامي. ودعت الأمانة المواطنين ممن صدرت لهم تلك الأوامر من عام 1436 حتى 1440 للدخول على مركز المعلومات الوطني «نفاذ»، وذلك لتحديث البيانات خلال أسبوعين ضمن 8947 منحة معتمدة، تمهيدا لإجراء القرعة العلنية.



Advertisements

ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

كانت هذه تفاصيل خبر دفعة جديدة لمنح المواطنين بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.