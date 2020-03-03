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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
دعت وزارة التجارة جميع مستخدمي سيارات «هونداي سانتافيه» موديلات (2012 - 2017) لإصلاح مضخات الوقود لمركباتهم وفق تعليمات الشركة المصنعة لتفادي حدوث أي حرائق أثناء عملية التزود بالوقود.
وأكدت الوزارة أهمية مراجعة الوكيل أو مركز صيانة خارجي ملتزم بتعليمات الإصلاح للشركة المصنعة بشكل فوري، حيث قد تؤدي الصيانة غير المطابقة لتعليمات المصنع لحدوث تسرب من خزان الوقود، مما يزيد من احتمالية نشوب حالات حريق أثناء تعبئة الوقود.
وأوضحت الوزارة أنها باشرت فتح تحقيق فوري وتكوين فريق فني للوقوف على تلك الحالات بهدف معرفة مسبباتها بالتعاون مع الشركة المصنعة والوكيل المحلي بعد ورود تقرير للوزارة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني والوقوف على 6 حالات متشابهة لمستخدمي السيارة نفسها نتج عنها بداية حريق محدود تمت السيطرة عليه في حينه دون أي أضرار، ولله الحمد.
وتأتي هذه الخطوة تعزيزا لدور الوزارة في حماية المستهلك وضمان وحفظ حقوقه، وانطلاقا من دورها المحوري في ضمان سلامة المنتجات من العيوب المصنعية.
كانت هذه تفاصيل خبر التجارة تدعو مستخدمي «سانتافيه» للتأكد من مضخات الوقود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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