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مركز التقدم يغري العين

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مركز التقدم يغري العين
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

يغري احتلال التقدم المركز الأخير بدوري الأمير للدرجة الأولى، فريق العين الوصيف برصيد 50 نقطة، للفوز عليه اليوم عندما يلتقيان في الباحة ضمن الجولة الـ27.

ويستضيف الكوكب برصيد 29 نقطة النهضة صاحب الـ 43 نقطة، كما يستقبل نجران نظيره الخليج.

ويواجه الجبلين سابع الترتيب برصيد 40 نقطة ضيفه القادسية الرابع برصيد 48 نقطة في حائل.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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