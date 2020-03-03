مركز التقدم يغري العين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
يغري احتلال التقدم المركز الأخير بدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، فريق العين الوصيف برصيد 50 نقطة، للفوز عليه اليوم عندما يلتقيان في الباحة ضمن الجولة الـ27.
ويستضيف الكوكب برصيد 29 نقطة النهضة صاحب الـ 43 نقطة، كما يستقبل نجران نظيره الخليج.
ويواجه الجبلين سابع الترتيب برصيد 40 نقطة ضيفه القادسية الرابع برصيد 48 نقطة في حائل.
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