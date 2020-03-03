كورونا يسرب القلق لبطولة أمم أوروبا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - أمستردام
شدد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ألكسندر سيفرين على ضرورة ألا تفقد كرة القدم روحها، وذلك في كلمته أمس في اجتماع الجمعية العمومية (كونجرس اليويفا) المنعقد في أمستردام.
وفي حضور رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، السويسري جياني إنفانتينو، والذي أطلق نسخة معدلة مثيرة للجدل من بطولة كأس العالم للأندية تشهد مشاركة 24 فريقا اعتبارا من عام 2021 وبدعم مالي كبير، أدلى السلوفيني سيفرين بتصريحاته التي بدت بمثابة انتقادات لإنفانتينو.
وقال سيفرين «الهدف أولا ثم الربح هذا هو الأساس. وعندما تنعكس الآية، فيجب إطلاق جرس الإنذار».
وذكر اليويفا أنه لا يزال لا يعاني من قلق إزاء نهائيات كأس أمم أوروبا (يورو 2020) المقررة في 12 دولة بين 12 يونيو و12 يوليو المقبلين.
وجرى الإعلان خلال الكونجرس أن اليويفا يشكل فريق عمل مشتركا مع روابط الدوري الأوروبية، للنظر بشأن التغييرات في جداول المباريات، بسبب فيروس كورونا.
وتأجلت جميع مباريات دوري الدرجتين الأولى والثانية بسويسرا، والتي كانت مقررة في مارس الحالي.
وقال رئيس الاتحاد السويسري لكرة القدم دومينيك بلان أمام حضور الكونجرس «نواجه وضعا يمكن أن يخلخل كرة القدم الاحترافية بشكل كبير، وإذا استمر لوقت أطول لن نتمكن من تفادي التفاوض مع اليويفا بشأن مساعدات مالية».
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