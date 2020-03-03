شكرا لقرائتكم خبر

تأجيل بطولتي غرب آسيا للشباب والناشئين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أجل اتحاد غرب آسيا لكرة القدم بطولة الناشئين الثامنة التي كان من المقرر إقامتها في السعودية في الفترة من 14 إلى 23 أبريل المقبل، وكذلك بطولة الشباب الثانية والمقرر أن تستضيفها الأردن ابتداء من 17 مارس الحالي.

ولم يعلن الاتحاد القاري الموعد الجديد للبطولتين، بعد أن أرجع سبب التأجيل إلى الظروف الراهنة والقيود المفروضة على السفر بسبب تفشي فيروس كورونا.