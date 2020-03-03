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التعليم: اتخذنا إجراءات وخططا احترازية لمواجهة «كورونا»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أكد نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي أن الوزارة اتخذت الإجراءات الاحترازية كافة للتعامل مع «كورونا» على مستوى الوزارة وإدارات التعليم والمدارس، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

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جاء ذلك خلال افتتاحه أمس معرض الوقاية من فيروس كورونا (covid-19)، الذي نظمته وكالة الوزارة للشؤون المدرسية لمنسوبي وزارة التعليم، بمشاركة إدارات التعليم في مناطق المملكة وعدد من المستشفيات الحكومية والخاصة.

وأشاد نائب وزير التعليم بالجهود الكبيرة التي تقدمها الدولة لمنع تفشي مرض كورونا في المملكة، من خلال لجان عليا تشترك فيها جميع الأجهزة المعنية بمتابعة يومية لصد هذا الوباء، مشيرا إلى أن هذا المعرض الذي تقيمه الوزارة لمنسوبيها يعكس حجم التفاعل والحرص على التكامل مع الجهات الأخرى، حيث تشترك فيه الإدارات التعليمية، والمستشفيات، والمجمعات الصحية لتقديم التوعية والتثقيف كواجب وطني.

بدوره أوضح مدير عام الشؤون الصحية المدرسية بوزارة التعليم علي السلطان أنه جرى اتخاذ إجراءات عدة في سبيل الوقاية من هذا الفيروس، وتكثيف الزيارات الميدانية للمشرفين الصحيين في المدارس، كما جرى عقد دورات لاتخاذ الإجراءات المناسبة، مبينا أن هناك تعاونا كبيرا وخططا وضعتها وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.