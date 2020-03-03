شكرا لقرائتكم خبر

وظائف عمد شاغرة بـ5 أحياء في جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

أعلنت شرطة محافظة جدة توفر وظائف عمد شاغرة لأحياء الربوة الشمالي، والشرفية، والعدل، والمحمدية الشرقية، والنسيم.

واشترطت أن يكون المتقدم سعوديا حاصلا على شهادة الثانوية العامة وخبرة تعادل المرتبة، وأن لا يقل عمره عن 30 عاما، وأن يكون من سكان الحي ومقيما فيه بصورة مستمرة لمدة لا تقل عن خمس سنوات قبل الاختيار، ومن العارفين بأحوال السكان فيه، على أن تستمر إقامته فيه طيلة شغل الوظيفة، وأن لا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ودعت الشرطة من تتوفر فيه الشروط المطلوبة إلى التقدم بطلبه للجنة الفرعية لتعيين العمد بالمحافظة، مصطحبا معه المؤهلات العلمية وبطاقة الهوية الوطنية في مدة أقصاها 30 يوما ابتداء من الأحد المقبل.