تأسيس كرسي علمي عن العلاقات السعودية الأمريكية بجامعة الملك عبدالعزيز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

لتسليط الضوء بشكل أكبر على العلاقة بين البلدين وأبعادها وانعكاساتها ومستقبلها على المستوى الإقليمي والعالمي، أعلن مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي، عن تبني الجامعة تأسيس كرسي علمي عن العلاقات السعودية الأمريكية بقسم العلوم السياسية في كلية الاقتصاد والإدارة، بالشراكة مع مركز الخليج للأبحاث.

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وكانت جامعة الملك عبدالعزيز احتضنت أمس الأول ندوة خاصة عن العلاقات السعودية الأمريكية بمناسبة الذكرى الـ 75 للقاء التاريخي الذي جمع الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، رحمه الله، بالرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت، بتاريخ 14 فبراير 1945م، وفيه تم تأسيس مرحلة العلاقات الاستراتيجية التاريخية بين البلدين.

وشارك بالندوة القنصل العام الأمريكي بجدة راين كليها، ورئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبدالعزيز بن صقر، ومدير برنامج ماجستير السياسة العامة التنفيذي الدكتور وليد السديري، فيما أدار اللقاء رئيس قسم العلوم السياسية الدكتور سعود العتيبي.

وأوضح مدير جامعة الملك عبدالعزيز أن الندوة هدفت إلى التعريف بلقاء الملك عبدالعزيز، رحمه الله، بالرئيس الأمريكي روزفلت، لوضع علاقة استراتيجية لمنافع ومصالح مشتركة بين البلدين.