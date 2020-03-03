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170 وظيفة بنظام التعاقد للسعوديين في البيئة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن توفر 170 وظيفة شاغرة للسعوديين للرجال والنساء للعمل في ديوان الوزارة ومناطق المملكة، وذلك لشغلها بنظام التعاقد على وظائف رسمية. وأوضحت الوزارة أن الوظائف الشاغرة تشمل وظائف إدارية وفنية وهندسية يبدأ التقديم عليها 10 مارس الحالي ولمدة 10 أيام على موقع الوزارة على الانترنت. وأشارت إلى أنه ستتم مطابقة بيانات المرشحين من خلال إجراء المقابلة الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات أو عدم صحتها، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح، موضحة أن الترشح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.



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