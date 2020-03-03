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إنتاج 25 مليون عبوة مياه صحية لمساجد جدة في رمضان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

بتوجيه من مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، الأمير خالد الفيصل أبرمت أمانة الوقف أمس عقدا مع إحدى شركات المياه الوطنية لإنتاج وتوريد 25 مليونا و700 ألف عبوة مياه صحية صالحة للشرب، وعقدا آخر لتوزيعها على 2800 مسجد من مساجد محافظة جدة لمصلحة مشاريع سقيا إفطار صائم في رمضان المبارك لهذا العام.

ومثل أمانة الوقف الأمين العام لؤي طرابزوني، كما مثل الشركة مديرها الأستاذ فهد الطريقي، ويأتي ذلك تنفيذا للخطط المعتمدة للوقف في عام 2020، للتوسع فى الأعمال الخيرية.