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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات اليوم تشخيص ست إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد المعروف باسم (COVID-19) رُصدت من خلال التقصي النشط والمستمر، تعود لجنسيات مختلفة، شخصين من روسيا وشخصين من إيطاليا وشخص من ألمانيا وشخص من كولومبيا، اكتشف من خلال فحص المخالطين للإصابتين اللتين أعلن عنهما في سباق دراجات طواف الإمارات مسبقاً.
وبذلك يكون إجمالي عدد الحالات المعلن عنها في الإمارات 27 حالة شفي منها 5 حالات أعلن عنها مسبقاً.
وأكدت الوزارة أن الحالات التي رُصدت في حالة صحية مستقرة وتتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة.الإمارات وزارة الصحة الإماراتية فيروس كورونا الجديد
الإمارات.. 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-03
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات اليوم تشخيص ست إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد المعروف باسم (COVID-19) رُصدت من خلال التقصي النشط والمستمر، تعود لجنسيات مختلفة، شخصين من روسيا وشخصين من إيطاليا وشخص من ألمانيا وشخص من كولومبيا، اكتشف من خلال فحص المخالطين للإصابتين اللتين أعلن عنهما في سباق دراجات طواف الإمارات مسبقاً.
وبذلك يكون إجمالي عدد الحالات المعلن عنها في الإمارات 27 حالة شفي منها 5 حالات أعلن عنها مسبقاً.
وأكدت الوزارة أن الحالات التي رُصدت في حالة صحية مستقرة وتتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة.
03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
09:55 PM
03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
10:02 PM
إجمالي عدد الحالات بلغ 27 حالة شفي منها 5
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات اليوم تشخيص ست إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد المعروف باسم (COVID-19) رُصدت من خلال التقصي النشط والمستمر، تعود لجنسيات مختلفة، شخصين من روسيا وشخصين من إيطاليا وشخص من ألمانيا وشخص من كولومبيا، اكتشف من خلال فحص المخالطين للإصابتين اللتين أعلن عنهما في سباق دراجات طواف الإمارات مسبقاً.
وبذلك يكون إجمالي عدد الحالات المعلن عنها في الإمارات 27 حالة شفي منها 5 حالات أعلن عنها مسبقاً.
وأكدت الوزارة أن الحالات التي رُصدت في حالة صحية مستقرة وتتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة.
، الإمارات.. 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة ،
المصدر : الخليج 365
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