محمد بن مسعود - الدمام - الإمارات تعطِّل الدراسة لمدة شهر ابتداء من الأحد القادم صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-03 أعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية اليوم الثلاثاء تقديم إجازة الربيع للمدارس، والعمل بمبادرة "‫التعلم عن بُعد"، مع تعطيل طلبة المدارس ومؤسسات ‫التعليم العالي بدءًا من الأحد المقبل، لمدة 4 أسابيع، وإطلاق برنامج التعقيم للمنشآت التعليمية، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "واما". 03 مارس 2020 - 8 رجب 1441 09:36 PM اخر تعديل 03 مارس 2020 - 8 رجب 1441 Advertisements 10:02 PM إطلاق برنامج التعقيم للمنشآت التعليمية إطلاق برنامج التعقيم للمنشآت التعليمية أعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية اليوم الثلاثاء تقديم إجازة الربيع للمدارس، والعمل بمبادرة "‫التعلم عن بُعد"، مع تعطيل طلبة المدارس ومؤسسات ‫التعليم العالي بدءًا من الأحد المقبل، لمدة 4 أسابيع، وإطلاق برنامج التعقيم للمنشآت التعليمية، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "واما". ، الإمارات تعطِّل الدراسة لمدة شهر ابتداء من الأحد القادم ،

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