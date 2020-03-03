، فرنسا: تركيا تستغل المهاجرين لابتزاز أوروبا ،

محمد بن مسعود - الدمام - "لو دريان" طالبها باحترام الاتفاقيات الموقَّعة

اتهم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان تركيا اليوم (الثلاثاء) باستغلال المهاجرين لابتزاز أوروبا.

وطالب "لو دريان" أنقرة باحترام اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتعامل مع اللاجئين على أراضيها، وفقاً لـ"رويترز".

وذكر الوزير الفرنسي أنه "من غير المقبول أن تستخدم تركيا قضية المهاجرين للضغط على أوروبا".

وأشار إلى أن أوروبا احترمت على مدى السنوات الأربع الماضية الاتفاق الذي أُبرم في مارس (آذار) 2016 بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، بما يشمل التزامات مالية كبرى، وأن على أنقرة القيام بالمثل.