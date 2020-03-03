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أعلن المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا جيمس جيفري، اليوم (الثلاثاء)، أن الولايات المتحدة مستعدة لتزويد تركيا بالذخيرة والمساعدات الإنسانية في منطقة إدلب السورية.
وذكر "جيفري" للصحفيين أن تركيا شريك بحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ومعظم الجيش يستخدم عتاداً أمريكياً، وستعمل واشنطن على التأكد من أن العتاد جاهز ويمكن استخدامه، وفقاً لـ"رويترز".
من جانبه، بين السفير الأمريكي لدى تركيا ديفيد ساترفيلد في المؤتمر الصحفي أن واشنطن تبحث طلب أنقرة للحصول على دفاعات جوية.تركيا أمريكا إدلب
تزويد بالذخيرة.. أمريكا تعلن دعم تركيا عسكرياً في إدلبصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-03
أعلن المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا جيمس جيفري، اليوم (الثلاثاء)، أن الولايات المتحدة مستعدة لتزويد تركيا بالذخيرة والمساعدات الإنسانية في منطقة إدلب السورية.
وذكر "جيفري" للصحفيين أن تركيا شريك بحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ومعظم الجيش يستخدم عتاداً أمريكياً، وستعمل واشنطن على التأكد من أن العتاد جاهز ويمكن استخدامه، وفقاً لـ"رويترز".
من جانبه، بين السفير الأمريكي لدى تركيا ديفيد ساترفيلد في المؤتمر الصحفي أن واشنطن تبحث طلب أنقرة للحصول على دفاعات جوية.
03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
07:21 PM
تبحث طلب أنقرة الحصول على دفاعات جوية
أعلن المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا جيمس جيفري، اليوم (الثلاثاء)، أن الولايات المتحدة مستعدة لتزويد تركيا بالذخيرة والمساعدات الإنسانية في منطقة إدلب السورية.
وذكر "جيفري" للصحفيين أن تركيا شريك بحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ومعظم الجيش يستخدم عتاداً أمريكياً، وستعمل واشنطن على التأكد من أن العتاد جاهز ويمكن استخدامه، وفقاً لـ"رويترز".
من جانبه، بين السفير الأمريكي لدى تركيا ديفيد ساترفيلد في المؤتمر الصحفي أن واشنطن تبحث طلب أنقرة للحصول على دفاعات جوية.
، تزويد بالذخيرة.. أمريكا تعلن دعم تركيا عسكرياً في إدلب ،
المصدر : الخليج 365
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