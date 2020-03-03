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الطيران المدني يطمئن المسافرين بـ9 إجراءات حاسمة.. هنا التفاصيل

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محمد بن مسعود - الدمام - تُتخذ قبل وخلال وبعد رحلة السفر.. وضمن خطة مكافحة فيروس كورونا

أعلنت الهيئة العامة للطيران أنها بدأت في عمل إجراءات وقائية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد، وذلك قبل وخلال وبعد رحلة السفر؛ إذ يتم الكشف المسبق للركاب قبل الصعود للطائرة. كما وفَّرت أقنعة طبية، ومعقم اليدين داخل الطائرة، وكذلك استخدام طاقم الطائرة القفازات الطبية والأقنعة. كما قامت الهيئة بتدريب طاقم الطائرة للتعامل مع الحالات المشتبه بها أثناء الرحلة باستخدام أدوات إزالة التلوث، وعمل إجراءات العزل، وتقديم التقارير اللازمة فور وصول الطائرة، ومرور جميع المسافرين عبر منطقة الكشف الصحي، وأجهزة الكاميرات الحرارية الإلزامية للتأكد من سلامة المسافرين.

كما قامت الهيئة بتعقيم وتطهير جميع مرافق المطار، وعند الاشتباه بحالة يتم تفعيل المسار الآمن لنقل الحالة، إضافة إلى وجود ممارسين صحيين وفِرق طبية في مطارات لعمل الإجراءات الاحترازية اللازمة. وبعد نزول جميع الركاب من الطائرة يتم تعقيمها وتطهيرها.

عبدالله الراجحي

عبدالله الراجحي جدة

خالد خليل

خالد خليل الرياض

الطيران المدني يطمئن المسافرين بـ9 إجراءات حاسمة.. هنا التفاصيل

الهيئة العامة للطيران فيروس كورونا الجديد الكاميرات الحرارية

الطيران المدني يطمئن المسافرين بـ9 إجراءات حاسمة.. هنا التفاصيل

عبدالله الراجحي خالد خليل الخليج 365 2020-03-03

أعلنت الهيئة العامة للطيران أنها بدأت في عمل إجراءات وقائية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد، وذلك قبل وخلال وبعد رحلة السفر؛ إذ يتم الكشف المسبق للركاب قبل الصعود للطائرة. كما وفَّرت أقنعة طبية، ومعقم اليدين داخل الطائرة، وكذلك استخدام طاقم الطائرة القفازات الطبية والأقنعة. كما قامت الهيئة بتدريب طاقم الطائرة للتعامل مع الحالات المشتبه بها أثناء الرحلة باستخدام أدوات إزالة التلوث، وعمل إجراءات العزل، وتقديم التقارير اللازمة فور وصول الطائرة، ومرور جميع المسافرين عبر منطقة الكشف الصحي، وأجهزة الكاميرات الحرارية الإلزامية للتأكد من سلامة المسافرين.

كما قامت الهيئة بتعقيم وتطهير جميع مرافق المطار، وعند الاشتباه بحالة يتم تفعيل المسار الآمن لنقل الحالة، إضافة إلى وجود ممارسين صحيين وفِرق طبية في مطارات السعودية لعمل الإجراءات الاحترازية اللازمة. وبعد نزول جميع الركاب من الطائرة يتم تعقيمها وتطهيرها.

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03 مارس 2020 - 8 رجب 1441

09:24 PM

اخر تعديل

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441

10:01 PM

تُتخذ قبل وخلال وبعد رحلة السفر.. وضمن خطة مكافحة فيروس كورونا

أعلنت الهيئة العامة للطيران أنها بدأت في عمل إجراءات وقائية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد، وذلك قبل وخلال وبعد رحلة السفر؛ إذ يتم الكشف المسبق للركاب قبل الصعود للطائرة. كما وفَّرت أقنعة طبية، ومعقم اليدين داخل الطائرة، وكذلك استخدام طاقم الطائرة القفازات الطبية والأقنعة. كما قامت الهيئة بتدريب طاقم الطائرة للتعامل مع الحالات المشتبه بها أثناء الرحلة باستخدام أدوات إزالة التلوث، وعمل إجراءات العزل، وتقديم التقارير اللازمة فور وصول الطائرة، ومرور جميع المسافرين عبر منطقة الكشف الصحي، وأجهزة الكاميرات الحرارية الإلزامية للتأكد من سلامة المسافرين.

كما قامت الهيئة بتعقيم وتطهير جميع مرافق المطار، وعند الاشتباه بحالة يتم تفعيل المسار الآمن لنقل الحالة، إضافة إلى وجود ممارسين صحيين وفِرق طبية في مطارات السعودية لعمل الإجراءات الاحترازية اللازمة. وبعد نزول جميع الركاب من الطائرة يتم تعقيمها وتطهيرها.

، الطيران المدني يطمئن المسافرين بـ9 إجراءات حاسمة.. هنا التفاصيل ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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