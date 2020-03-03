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أكد المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء عبدالله بن محمد المطلق، أن بناء شخصية الشاب والشابة يبدأ من مقاعد الدراسة بالجامعات والتي تصنع قادة المجتمع والوطن في شتى المجالات، جاء ذلك في المحاضرة التي ألقاها بجامعة الملك عبدالعزيز تحت عنوان "رسائل إلى طالب الجامعة" اليوم الثلاثاء بمركز الملك فيصل للمؤتمرات، بحضور مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات ومنسوبي وطلاب وطالبات الجامعة، ووجّه الدكتور عبدالله بن محمد المطلق خلال المحاضرة 16 رسالة للطلاب والطالبات شملت العناية بطلب العلم واستثمار مرحلة الشباب وعلو الهمة وزيادة المسؤولية، واختيار التخصص المناسب والمطلوب في سوق العمل والذي من خلاله يخدم دينه ووطنه.
وأوضح أن مرحلة الجامعة هي فرصة لصقل الشخصية لدى الطلاب والطالبات من خلال الاحتكاك بالمختصين والعلماء وزيادة التجارب والخبرات لديهم، معتبرًا أن مقعد الجامعة هو الانطلاقة الحقيقية للشاب والشابة وبلورة شخصيته وصفاته.
وشدد على أن طلب العلم عبادة يتقرب بها إلى الله فيجب الاجتهاد فيه واستمرارية التعلم والبحث عنه وزيادة المعرفة، محذرًا من الكسل والانشغال عن طلب العلم، ومؤكدًا أن طالب العلم قدوة يجب أن تظهر عليه آثار علمه من صفات وأفعال فيجب أن ينعكس ما تعلمه على سلوكياته وأقواله.
وذكر صفات المتعلم منها أن طالب العلم الحقيقي من يقبل الخلاف في العلم ولا يجب أن يكون الخلاف سببًا للخصومة، والالتزام بالآداب العامة في مظهره وعلاقته مع الناس، مبينًا أهمية التعمق في التخصص وعدم التشعب والتشتت في تخصصات وعلوم أخرى، حيث إن المتميز في علمه يعد مرجعًا وذلك لتعمقه ومتابعة كل جديد.
بعد ذلك فتح باب النقاش والإجابة عن استفسارات الطلاب والطالبات وفي ختام المحاضرة وجّه مدير الجامعة خالص شكره وتقديره للمستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن محمد المطلق على استجابته لدعوة الجامعة، وقدم له درعًا تذكاريًا.
03 مارس 2020 - 8 رجب 1441 09:54 PM
أكد أهمية دور الجامعات في بناء شخصية الشباب والشابات وصناعة قادة المستقبل"المطلق" في محاضرة بجامعة المؤسس: بناء شخصية الشباب يبدأ من مقاعد الدراسة
أكد المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء عبدالله بن محمد المطلق، أن بناء شخصية الشاب والشابة يبدأ من مقاعد الدراسة بالجامعات والتي تصنع قادة المجتمع والوطن في شتى المجالات، جاء ذلك في المحاضرة التي ألقاها بجامعة الملك عبدالعزيز تحت عنوان "رسائل إلى طالب الجامعة" اليوم الثلاثاء بمركز الملك فيصل للمؤتمرات، بحضور مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات ومنسوبي وطلاب وطالبات الجامعة، ووجّه الدكتور عبدالله بن محمد المطلق خلال المحاضرة 16 رسالة للطلاب والطالبات شملت العناية بطلب العلم واستثمار مرحلة الشباب وعلو الهمة وزيادة المسؤولية، واختيار التخصص المناسب والمطلوب في سوق العمل والذي من خلاله يخدم دينه ووطنه.
وأوضح أن مرحلة الجامعة هي فرصة لصقل الشخصية لدى الطلاب والطالبات من خلال الاحتكاك بالمختصين والعلماء وزيادة التجارب والخبرات لديهم، معتبرًا أن مقعد الجامعة هو الانطلاقة الحقيقية للشاب والشابة وبلورة شخصيته وصفاته.
وشدد على أن طلب العلم عبادة يتقرب بها إلى الله فيجب الاجتهاد فيه واستمرارية التعلم والبحث عنه وزيادة المعرفة، محذرًا من الكسل والانشغال عن طلب العلم، ومؤكدًا أن طالب العلم قدوة يجب أن تظهر عليه آثار علمه من صفات وأفعال فيجب أن ينعكس ما تعلمه على سلوكياته وأقواله.
وذكر صفات المتعلم منها أن طالب العلم الحقيقي من يقبل الخلاف في العلم ولا يجب أن يكون الخلاف سببًا للخصومة، والالتزام بالآداب العامة في مظهره وعلاقته مع الناس، مبينًا أهمية التعمق في التخصص وعدم التشعب والتشتت في تخصصات وعلوم أخرى، حيث إن المتميز في علمه يعد مرجعًا وذلك لتعمقه ومتابعة كل جديد.
بعد ذلك فتح باب النقاش والإجابة عن استفسارات الطلاب والطالبات وفي ختام المحاضرة وجّه مدير الجامعة خالص شكره وتقديره للمستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن محمد المطلق على استجابته لدعوة الجامعة، وقدم له درعًا تذكاريًا.
، "المطلق" في محاضرة بجامعة المؤسس: بناء شخصية الشباب يبدأ من مقاعد الدراسة ،
المصدر : الخليج 365
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