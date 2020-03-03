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عدن - ياسمين التهامي - الأفاعي من الزّواحف عديمة الأرجل، لها جسم طويل ذو قدرة عالية على الحركة والتمدد مغطىً بالحراشف القرنيّة، ورأس بيضاويّ الشّكل، وقد يكون مثلثاََ في بعض الأنواع.

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أسد ينتزع “فريسة ضخمة“ من فم أفعى الكوبرا .. وحينما أوشك على افتراسها كانت الصدمة! (فيديو)



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للأفاعي فكّان واسعا الحركة مما يمكّنها من ابتلاع فرائس كبيرة الحجم، وعيون عديمة الأجفان، وحاسة سمع ضعيفة جداً، إلا أنّها تعوّض ذلك بحاسة شم قوية، وبقدرتها على الإحساس بالاهتزازات الأرضيّة.

تتكاثر معظم أنواع الأفاعي بوضع البيض، إلا أنّ بعض الأفاعي تلد صغاراً مكتملة النّمو، تشتهر الأفاعي بأنها محبة للعزلة، ولا تسعى للقاء أفراد جنسها إلا أثناء موسم التكاثر.

في الفيديو التالي معركة شرسة بين أفعى في فمها فريسة، حاول أسد انتزاعها لكن حصلت المواجهة الضارية.