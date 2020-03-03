نقل مصابين في حادثين بمكة إلى المستشفى لتلقي العلاج

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية، إصابة عدد من الأشخاص في حادثين منفصلين بمحافظتي الليث وخليص بمنطقة مكة المكرمة. أسفر الحادث الأول والذي وقع على طريق «بني يزيد»، في محافظة الليث، عن عدد من الإصابات، بينما تسبب انحرافُ مركبة عن مسارها وانقلابها في حي الفيصلية، بمحافظة خليص في إصابة شخص، فيما باشرت الجهات المختصة الحادثين الحادث ونقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. اقرأ أيضًا: بالصور.. مرور جدة ينبه لأمواج الكورنيش.. ويحول حركة السيارات «مؤقتًا» بالفيديو.. قائد مركبة يعرض طفلًا للخطر.. و«المرور» يتدخل

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